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Bakan Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile görüşü

Politika Haberleri

Bakan Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile görüşü

TARIM ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TARIM ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve beraberindeki heyet ile görüştü.

DSİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ile Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev katıldı. Bakan Kirişci, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 'stratejik ortaklık' düzeyine ulaştığını belirterek, "Ortak dil, kültür ve tarihten güç alan kardeşliğimize dayalı ilişkilerimiz, her alanda birçok ülkeye örnek olacak düzeydedir" İfadelerini kullandı.Türkiye'nin, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Kirişci, iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar, su yönetimi, ormancılık başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiren her konuda iş birliğini daha da ileri götürmeye hazır olduklarını bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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