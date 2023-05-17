Bakan Kirişci: Allah, muhalefetin de akıllısını versin

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tekirdağ'da depremzedelerin konaklamasıyla ilgili yaşananlar hakkında, "Bir Büyükşehir Belediye Başkanı, oradaki bir avuç kadar sayıda depremzedeyi çıkarmanın gayreti içinde oluyor ve bunu hemen seçimin akabinde yapıyorlar. Allah, her şeyin hayırlısını versin ama muhalefetinde hayırlısını, akıllısını versin" dedi.

Bakan Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) 5'inci Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde bakanlığın misafirhanelerinde konaklayan depremzedeler ile bir araya geldi. Kirişci'ye; eşi Hanife Kirişci, bakan yardımcıları ve genel müdürler de eşlik etti. Burada konuşan Kirişci, depremzedeler için çalışan tüm kurumlara müteşekkir olduğunu belirterek, "Son günlerde bilhassa seçim sonrası, seçimde kaybettikleri gibi milletten de nasıl koptuklarını bir kez daha tescilledikleri bu paylaşımları beni çok üzdü. Eminim, sizleri çok daha fazla üzmüştür. Kendilerine yönelik siyasi bir tercihte bulunulmadı diye ağza alınmayacak hakaretler. Sözde bunlar sanatçı, sözde bu toplumun entelektüelleri, sözde bu toplumun aydınları ama gerçekten bu insan müsveddeleriyle aynı ülkede olmak ve her birinin bu ülkenin vatandaşı olması beni çok incitmiştir, çok üzmüştür. Dışarıdan bize yapılan saldırılara, Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemizi aşağılayıcı, küçük düşürücü manşetlere, dergi ve gazete kapaklarına alışkınız ama içerideki uzantılarının bu yaptıkları yenilir yutulur gibi değil" dedi.

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Haber-Kamera: Enes GEYİK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, -