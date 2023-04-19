Bakan Kirişci: 21 yılda sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünya siyasetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında sözü sohbeti dikkate alınan 2'nci bir siyasi figür olmadığını belirterek, "Bu lider sayesinde 21 yıldan beri izlediğimiz politikalarla sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk, söylediklerimiz...

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünya siyasetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında sözü sohbeti dikkate alınan 2'nci bir siyasi figür olmadığını belirterek, "Bu lider sayesinde 21 yıldan beri izlediğimiz politikalarla sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk, söylediklerimiz kaale alınır hale geldi" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Heyecan Bahçesi'nde düzenlediği sahur programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerle sohbet edip soruları yanıtlayan adaylardan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti'de siyasete başladığını ve 21 yıldan beri siyaset yaptığını söyledi. AK Parti'nin çok önemli siyasi bir enstrüman ve sadece kendisi için siyaset üreten bir parti olmadığını ifade eden Kirişci, şunları söyledi: