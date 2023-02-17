Bakan Kirişçi: "2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek" "TOKİ'mizin yapacağı güzel konutlar olumlu katkı sağlayacak" "Bizim için sadece insanı kurtarmak değil, diğer canlıları da yaşatmak önceliklerimiz arasında" Adana 112 Acil Çağrı...

Bakan Kirişçi: "2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek"

"TOKİ'mizin yapacağı güzel konutlar olumlu katkı sağlayacak"

"Bizim için sadece insanı kurtarmak değil, diğer canlıları da yaşatmak önceliklerimiz arasında"

ADANA - Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "TOKİ'mizin yapacağı güzel konutlar olumlu katkı sağlayacak. 2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek. Bakanlığımızın sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaları da sürüyor. Bizim için sadece insanı kurtarmak değil, diğer canlıları da yaşatmak önceliklerimiz arasında" dedi.