Bakan Kasapoğlu Urla Enginar Festivali'ni ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Urla Enginar Festivali'nde üreticilerle bir araya geldi.

Ak Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, Urla programı kapsamında üreticileri tarlalarında ziyaret etti.

Urla Belediyesi Spor Salonu'nda amatör sporcularla buluşan Kasapoğlu, Urla Enginar Festivali'ne geçerek stantları gezdi.

Ziyaretleri sırasında ürünleri tadan, bir stantta enginar dağıtan Kasapoğlu, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, alın teriyle festivali bugünlere taşıyan ve kökleştiren çiftçilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Bereketli topraklara sahip bu bölgenin insanının da çok azimli olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu anlamda ülkesine, insanına ve milletine katkıda bulunan insanlarımız var. Kendini toprağa, üretime adamış insanlarımız var, onlara minnettarız. Burada köklü gelenek vesilesiyle Türkiye'nin çok farklı yerlerinden, İzmir'den ve ilçelerinden gelen çok değerli misafirler var. Hepsiyle beraberiz. Enginar tarlasında çiftçilerle beraberdik. İnşallah keyifli ve bereketli günler olacaktır." dedi.

Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Urla İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.