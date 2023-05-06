Bakan Kasapoğlu, TCG Anadolu'yu ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Limanı'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Limanı'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, TCG Anadolu'ya yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle yoğun trafiğin yaşandığı Alsancak bölgesinde limana ulaşmak için aracından inerek vatandaşlarla yürüdü.

Gemiyi ziyaret eden Kasapoğlu, yaptığı açıklamada TCG Anadolu'nun Türkiye'nin savunma gücünü gösterdiğini ve vatandaşları gururlandırdığını söyledi.

İzmirlilerin TCG Anadolu'ya gösterdiği ilgiye dikkat çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün TCG Anadolu'yu ziyaret etmek için yola çıktık ve bölgeye yaklaştığımızda trafik durmuştu. Bir an önce ulaşmak için araçtan inip İzmir Limanı'na doğru vatandaşlarımızla birlikte yürüdük. Milletimizi gururlandıran gemimizle, Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü yakından gördük. Bu ziyaretimizde Türk Deniz Kuvvetlerinin üstün teknolojik altyapısı, eğitimli personeli ve modern donanımı ile ülkemizin savunma gücünün ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha görmüş olduk."

Kasapoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde görev yapan kahraman askerlere şükran borçlu olduklarını dile getirerek, "Ülkemizin her zaman güçlü bir savunma gücüne sahip olması, askerlerimizin fedakarlıkları, cesaretleri ve kararlılıkları sayesinde mümkün olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Programı kapsamında İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'ni (İZOTAŞ) ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Selçuk ilçesine geçerken bir süre bindiği İZBAN treninde vatandaşlarla sohbet etti.