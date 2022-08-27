Bakan Kasapoğlu: Seyhatsever projesini 5 Eylül'e kadar uzatıyoruz
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesinin 5 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesinin 5 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum" ifadelerini kullandı.