Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.