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Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti

Politika Haberleri

Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Kasapoğlu Azerbaycan Anıtkabir Kıbrıs Politika Haberler

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