Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
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Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika