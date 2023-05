Bakan Kasapoğlu, Manisalılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için rekor oy istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'da 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy istedi. Alaşehir ve Salihli'de vatandaşlara seslenen Bakan Kasapoğlu, "14 Mayıs'ta oyunları bozdunuz. 28 Mayıs'ta yeni bir güç gösterisi yapacağız. Bu güç milletin gücü olacak. Bu millet, memleketi masa başında dizayn edenlere rekor oyla bir mesaj verecektir" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün başladığı Manisa temaslarına bugün de Alaşehir, Salihli, Akhisar ve Saruhanlı ilçeleriyle devam etti. Alaşehir'de seçmenlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, ilçe girişinde atlarla karşılandı. Buradan konvoyla Süleyman Demirel Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden şehir turu atarak vatandaşları selamlayan Bakan Kasapoğlu, Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AK Parti Lokali önünde vatandaşlara hitap etti. Kasapoğlu, "Alaşehir 14 Mayıs'ta ne yaptı? Oyunları bozdu. Alaşehir, masaları devirdi. 28 Mayıs'ta yeni bir güç gösterisi yapacağız. Bu güç milletin gücü olacak. Milli iradenin gücü olacak. Demokrasinin gücü olacak ve elbet de Türkiye kazanacak. Bu gençler kazanacak, bu sporcular kazanacak. 28 Mayıs'ın kazananı 85 milyon Türkiye olacak. Sevgili gençler bu memleketi eski günlerine geri götürmeyeceğiz. Bu memleketin evlatlarına güvenmeye devam edeceğiz. Bu milletin iradesine, tercihlerine hep saygı gösterdik. İşte millet, işte karar, işte Recep Tayyip Erdoğan. Alaşehir emeğin, alın terinin şehri. Alaşehir bu vatan için yüreğini ortaya koyan vatan evlatlarının şehri. Alaşehir'in gençleri bizim gururumuz, umudumuz. 21 yıldır liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her alanda destan yazdık hamdolsun. Alaşehir'i sahalarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, yüzme havuzlarıyla farklı bir boyuta taşıyoruz. Tüm bu yatırımları Alaşehir'imizin gençliğine armağan edeceğiz. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın, cumhur ittifakının yanında oldunuz. Sizden 28 Mayıs'ta çok güçlü bir destek bekliyoruz. 28 Mayıs'ta Alaşehir öyle bir haykırsın ki, bu memleketi küçük görenlere, bu milleti hor görenlere, memleketi masa başında dizayn edenlere rekor oyla bir mesaj verecektir. Sizlere güveniyoruz ve dünya liderine büyük destek bekliyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Durmak yok yola devam" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu, Salihli'deki programına katılmak için ilçeden ayrıldı.

Togg'a Salihli'de büyük ilgi

Bakan Kasapoğlu, Salihli Belediyesi önünde Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu'na Belediye Başkanı Kayda tarafından tablo hediye edildi. Belediye hizmet binası önünde vatandaşlara seslenen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "9 yıldan bu yana yürüttüğüm belediye başkanlığı döneminde ilçemize kazandırdığımız bütün yatırımlar bakanımızın eseridir. Bakanımıza Salihli'mize kazandırdığı eserlerden dolayı sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugün altın şehir Salihli'de olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" diyen Bakan Kasapoğlu, "İnsanıyla doğasıyla Salihli'miz eşsiz bir coğrafyaya sahip. Bu coğrafyanın bir evladı olmak, sizlerin kardeşi olmak, sizlere hizmetkar olmak benim için en büyük gurur. 14 Mayıs tarihinde bir seçime gittik. Seçimden önce de dediğimiz gibi milletimizin iradesine saygı duyduk. Bizler her zaman milletimize güvendik. Milletimizden başka bir güç tanımadık. Bundan sonra da 85 milyondan başka bir güç tanımayacağız. Sizlerle birlikte inanıyoruz ki 14 Mayıs seçiminin kazananı 85 milyondur. 14 Mayıs seçiminin kazananı Türkiye'dir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüdür, Türkiye'nin birliğidir, Türkiye'nin beraberliğidir ve Türkiye'nin kardeşliğidir. Bu seçimde, tüm odaklara ve Türkiye'yi kirli emellerine alet etmeye çalışanlara milli iradenin, demokrasinin ve bu ülke insanının basiretinin, sağduyusunun mesajı verilmiştir. 28 Mayıs tarihinde bir seçimimiz daha var. Cumhurbaşkanımız, 21 yıldır bu ülkeye bu vatana, bu millete her anlamda hizmet etmiştir. Bir dünya lideri, sizden tekrar güçlü bir destek bekliyor. Biz inanıyoruz ki bu coğrafya, Manisa, Salihli her zaman bu ülkenin birliğine, bu ülkenin beraberliğine, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne en güçlü duruşla, dik bir duruşla en büyük desteği vermiştir. İnanıyoruz ki 28 Mayıs'ta, sizler her zamanki gibi milli iradeden ve demokrasiden yana oy kullanacaksınız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Salihli programı esnasında seçim otobüsü ile ilçede şehir turu attı. Bakan Kasapoğlu'nun Salihli programında sergilenen Togg ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar Togg ile fotoğraf çekildi. - MANİSA

