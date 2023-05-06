Bakan Kasapoğlu, Manisalılar Hemşehri Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yeni yüzyılda gençlerin ve kadınların omuzlarında yükseleceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yeni yüzyılda gençlerin ve kadınların omuzlarında yükseleceğini söyledi.

Ak Parti İzmir milletvekili adayı Kasapoğlu, Konak ilesindeki bir otelde düzenlenen Manisalılar Hemşehri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, halkın teveccühünden mutluluk duyduğunu belirtti.

Kuvayımilliye şehri İzmir'e Manisa ve Manisalıların da ayrı güç kattığını ifade eden Kasapoğlu "İzmir'in milliliği, yerliliği apayrıdır. Çok farklı kültürleri bir araya getiren şehirdir İzmir. İzmir'den bu kez yeni bir açılım bekliyorum, bu açılıma Manisalıların da desteklerinin olacağına inanıyorum." dedi.

Kasapoğlu, Cumhuriyetin ilk yüzyılında nice badireler atlatan Türkiye'nin kararlı yürüyüşünü sürdürdüğünü ve kardeşlik ile beraberlikten hiç vazgeçmediğini dile getirdi.

Ülkenin her noktasında eser odaklı siyaset anlayışını hakim kıldıklarına işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin neresinde olursak olalım gençlerle birlikte bu yolları yürüdük. Sanayide, kültürde, sanatta her alanda eser odaklı siyaset anlayışımızı en yükseğe taşıyacağız. Biz hiçbir zaman gerçekleştirdiğimiz hedeflerle kalmadık. Hep daha yukarı taşıma gayretinde olduk. Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin ve kadınların yüzyılı yapacağız. Türkiye'yi kadın ve gençlerin omuzlarında birlikte yükselteceğiz."

Bakan Kasapoğlu, demokrasi, adalet anlayışı ile ülkenin gelişimi ve istikrarını sağlamak için seçmenlerin desteğini beklediklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti İzmir milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli de bölge halkına hizmet için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını söyledi.