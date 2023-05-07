Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Kasapoğlu, İzmir Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, İzmir Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti

Politika Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Su Ürünleri Hali'nde mezattan balık satın aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Su Ürünleri Hali'nde mezattan balık satın aldı.

Ak Parti İzmir milletvekili adayı Kasapoğlu, Buca ilçesindeki su ürünleri haline ziyarette bulundu.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği (İBİAD) Başkanı Mehmet Şahin Çakan tarafından karşılanan Kasapoğlu, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

Deniz ürünleri hakkında bilgiler alan ve esnafın sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, mezada katılarak balık satın aldı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği ofisini ziyaret etti.

Kasapoğlu'nun ziyaretine, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mahmut Atilla Kaya da katıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika

Mehmet Kasapoğlu Milletvekili AK Parti İzmir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title