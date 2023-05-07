Bakan Kasapoğlu, İzmir Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Su Ürünleri Hali'nde mezattan balık satın aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Su Ürünleri Hali'nde mezattan balık satın aldı.

Ak Parti İzmir milletvekili adayı Kasapoğlu, Buca ilçesindeki su ürünleri haline ziyarette bulundu.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği (İBİAD) Başkanı Mehmet Şahin Çakan tarafından karşılanan Kasapoğlu, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

Deniz ürünleri hakkında bilgiler alan ve esnafın sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, mezada katılarak balık satın aldı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği ofisini ziyaret etti.

Kasapoğlu'nun ziyaretine, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mahmut Atilla Kaya da katıldı.