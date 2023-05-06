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Bakan Kasapoğlu, İzmir Sebze Meyve Hali'ni ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, İzmir Sebze Meyve Hali'ni ziyaret etti

Politika Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Sebze Meyve Hali'nde esnafın sorunlarını dinledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Sebze Meyve Hali'nde esnafın sorunlarını dinledi.

Ak Parti İzmir milletvekili adayı Kasapoğlu, Buca ilçesindeki sebze ve meyve haline ziyarette bulundu.

İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

Hale hangi kentlerden ürün geldiği hakkında bilgiler alan Kasapoğlu, esnafın sorunlarını dinledi.

Kasapoğlu, daha sonra İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ofisini ziyaret ederek Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika

Mehmet Kasapoğlu Milletvekili AK Parti İzmir Politika Haberler

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