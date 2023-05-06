Bakan Kasapoğlu, İzmir'in Bayraklı ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkeyi maceralara götürmek isteyenlere, kirli odaklarla, terör örgütleriyle işbirliği yapanlara, bu ülkenin kaosla, bu ülkenin kargaşayla vakit kaybetmesine gelin izin vermeyelim." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkeyi maceralara götürmek isteyenlere, kirli odaklarla, terör örgütleriyle işbirliği yapanlara, bu ülkenin kaosla, bu ülkenin kargaşayla vakit kaybetmesine gelin izin vermeyelim." dedi.

Selçuk ve Şirince'deki etkinliklerinin ardından Bayraklı Sevgi Yolu girişinde vatandaşlara hitap eden AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda çok önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, 14 Mayıs'ın Türkiye için önemli bir yol ayrımı olduğunu belirterek, "14 Mayıs aydınlıklarla karanlıklar arasında, istikrarla kargaşa arasında, milli iradeyle vesayet arasında, Türkiye'nin kazanımlarıyla daha güçlü yarınlara yürüyüşüyle geriye dönmek isteyenlerin arasında bir seçim." dedi.

İzmirlilerin seçimde milli iradenden, demokrasiden yana olan tavrını en güçlü şekilde ortaya koyacağına inandığını ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkeyi maceralara götürmek isteyenlere, kirli odaklarla, terör örgütleriyle işbirliği yapanlara, bu ülkenin kaosla, bu ülkenin kargaşayla vakit kaybetmesine gelin izin vermeyelim. Gelin 14 Mayıs'ta ülkemizin demokrasideki yürüyüşünü, milli ve bağımsızlık ruhunu İzmir'den yükselen nidayla daha güçlü bir şekilde gümbür gümbür, her bir sandıkta, sizlerin o temiz oylarıyla, sizlerin o helal oylarıyla daha güçlü bir şekilde, daha güçlü bir zaferle taçlandıralım."

Kasapoğlu, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bugün de yok mu o sıkıntılar, elbette var. Bugüne kadar nasıl çözmüşsek, birilerinin yapamazsınız dediklerini, hayal bile olamaz bunlar dediklerini, nasıl birer birer gerçekleştirdiysek bundan sonra da bu ülkenin hayallerini gerçekleştirecek kadrolar işte AK kadrolardır. Tecrübesiyle, birikimiyle ve ortaya koyduğu eserlerle, projelerle ortaya koyan kadrolar Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolardır." dedi.

Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından şarkıcı Sinan Akçıl konser verdi.