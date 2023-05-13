Bakan Kasapoğlu, İzmir'de seçim otobüsüyle ilçeleri gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, İzmir'deki çeşitli ilçelerde temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, İzmir'deki çeşitli ilçelerde temaslarda bulundu.

Ak Parti İzmir Milletvekili adayı Kasapoğlu, Bayraklı, Bornova, Konak ve Balçova ilçelerinde seçim otobüsüyle tur attı. Bazı yerlerde otobüsten inen Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Merhaba Güzel İzmir'im. Bugün 'Demokrasi Bayramı' arifesi. Yarın sizlerin tercihiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı yolcuğumuza hep birlikte başlayacağız." ifadesini kullandı.