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Bakan Kasapoğlu, İzmir'de seçim otobüsüyle ilçeleri gezdi

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de seçim otobüsüyle ilçeleri gezdi

Politika Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, İzmir'deki çeşitli ilçelerde temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, İzmir'deki çeşitli ilçelerde temaslarda bulundu.

Ak Parti İzmir Milletvekili adayı Kasapoğlu, Bayraklı, Bornova, Konak ve Balçova ilçelerinde seçim otobüsüyle tur attı. Bazı yerlerde otobüsten inen Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Merhaba Güzel İzmir'im. Bugün 'Demokrasi Bayramı' arifesi. Yarın sizlerin tercihiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı yolcuğumuza hep birlikte başlayacağız." ifadesini kullandı.

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Politika

Mehmet Kasapoğlu Milletvekili AK Parti İzmir Politika Haberler

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