Bakan Kasapoğlu, İzmir'de Roman vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Tepecik Mahallesi'ndeki buluşmada konuşan Kasapoğlu, kendisinin Fatih'te Sulukule'de büyüdüğünü söyledi.

Hiç kimsenin aralarına giremeyeceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim aramıza hiç ama hiç kimse giremez, giremez. Siz de bizi bilirsiniz. Biz İstanbul'da Kasımpaşa'da roman kardeşlerimizle birlikte aynı yolu yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyız. Sizlerle birlikte bu yolu yürümek, sizlerle dost olmak, sizlerle kardeş olmak, bizim için heyecanların en büyüğüdür, Biz sizlere hizmet etmeye, biz sizleri daha mutlu kılmaya talibiz. Sizler neşesiyle, samimiyetiyle, sıcaklığıyla, kardeşliğiyle hepimizin sevdalısısınız."