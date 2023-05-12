Bakan Kasapoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ile Buca'daki mitingde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu millete kumpas kuranlara, bu milletin iyi niyetini istismar etmeye çalışanlara, İzmir'in Buca'nın en güçlü tokadı vuracağına inanıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu millete kumpas kuranlara, bu milletin iyi niyetini istismar etmeye çalışanlara, İzmir'in Buca'nın en güçlü tokadı vuracağına inanıyoruz." dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'la Buca Demokrasi Meydanı'ndaki mitinge katılan Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde İzmirlilere güvendiklerini söyledi.

"Vatana ve bayrağa, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize göz dikenlere Allah fırsat vermesin" diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu millete kumpas kuranlara, bu milletin iyi niyetini istismar etmeye çalışanlara, İzmir'in, Buca'nın en güçlü tokadı vuracağına inanıyoruz, biz bunu biliyoruz. Çünkü İzmirliler, Bucalılar bu milletin ve memleketin bağımsızlığı konusunda, hassastırlar. Bucalılar, İzmirliler teröre karşı, terörle kol kola girenlere karşı en güçlü mesajı 14 Mayıs'ta en güçlü duruşla sandıkları gümbür gümbür patlatarak, verecek mi?"

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da birlik ve beraberliğe karşı kumpas kuranlara hak ettikleri cevabı pazar günü vereceklerini belirterek, "Öyle bir ses ver ki Buca Ankara'dan değil, ta Kandil'den ve Pensilvanya'dan duyulsun. FETÖ'cülerin kulağı sağır olsun." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 21 ay toplanıp dağıldığını belirten Yıldırım, "Sonunda formülü buldular. Dediler ki 'Kemal Bey tek başına olmaz. Yanına 2 belediye başkanını da koyalım. İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını iki koluna takıp getirdi mi? Onları da daha belediye başkanlığını beceremeden cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan etti mi? Ben soruyorum canım, İzmir'dekinin başı kel mi? Ona bu fırsatı vermiyorsunuz. Onu da bir başkan yardımcısı yapın da zaten varlığıyla yokluğu belli değil, İzmir'in de önü açılsın." dedi.

Yıldırım, CHP'li belediyelerin İzmir'de kentsel dönüşümü, "rantsal dönüşüm" diyerek engellediğini ifade etti.

CHP'nin 25 yıldır İzmir'e bir şey yapmadığını savunan Yıldırım, "Şimdi boy boy İzmir hakkını alacak diye posterler açıyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz. Adama sorarlar, 25 sene bu şehri yönetiyorsunuz. Niye İzmir'in hakkını vermediniz? Niye hak ettiğini vermediniz? İzmir'e çevre yolunu kim yaptı? İzmir'e şehir hastanesini kim yaptı? İzmir'e Konak Tüneli'ni kim yaptı? İzmir İstanbul otoyolunu kim yaptı? Yaparsa AK Parti yapar." diye konuştu.

Yıldırım, terör örgütlerinin sömürgeci ülkelerden güç alarak palazlandıklarını, Millet İttifakı'nın adayını desteklediklerini belirterek, "Ne yaparsanız yapın, hangi şantajlara, hangi montajlara başvurursanız başvurun 2 günlük ömrünüz kaldı. 2 gün sonra elveda sandık diyeceksiniz. Bay bay gideceksiniz." ifadesini kullandı.