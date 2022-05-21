Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz'

Gençlik Haftası nedeniyle Nevşehir'de gençlerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen bir dizi etkinliğe katılmak üzere Nevşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler ile birlikte yerli ve milli üretim sıcak hava balonu ile Kapadokya Bölgesini havadan izledi. Bakan Kasapoğlu daha sonra, Türkiye'nin ilk ve tek sivil insansız hava araçları dron hizmetleri firması tarafından düzenlenen dron, maket helikopter ve planör uçak gösterisini izledi. Üç boyutlu gözlük takarak dron uçuran Bakan Kasapoğlu, gençlerin teknolojiye olan ilgilerine hayran kaldı.

"Gençlerimiz ile birlikte yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz"

Etkinlik sonrası konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizle farklı vesileler ile buluşuyoruz. Özellikle gençlerimizin teknolojiye ilgisi ve teknolojiyi üretme noktasındaki gayretleri bizlere de ayrı bir heyecan veriyor. Onların özellikle dron ile ilgili çalışmaları ve insansız hava araçlarına olan ilgileri ve bu yönde çalışmaları ana temalarımızdan bir tanesi. Az önce de onların bu alandaki çalışmalarını ilgiyle izlemiş olduk. Bu coşkuyu çok erken saatte yaşamış olduk. Gençlik Haftası, Türkiye'nin her tarafında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Özellikle gençlerimize heyecanları için teşekkür etmek istiyorum. Onlar ile birlikte yarınların daha güçlü daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Eğitim Kurul Üyesi ve Dron Hizmetleri Genel Müdürü İbrahim Çalışkan da, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, hava sporları etkinlikleri ve gençler ile söyleşi programı düzenleniyor. Biz de bu program çerçevesinde yarış dronları ile planör ve model uçaklar ile gösteriler düzenliyoruz. Burada kullanılan dronlar genellikle akrobatik gösteriler yapan sistemler. Saniyede 200 kilometreye çıkan yarış dronları, planörler ve maket uçaklar mevcut. Bu uçaklar ile gençlere hem eğitim veriliyor hem de bu tarz gösteriler de havacılığın gençlere sevdirilmesi anlamında fayda sağlanıyor" dedi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika