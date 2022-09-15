Bakan Kasapoğlu Fatih'te vatandaşlarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde Fatih'te vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde bir program yapıldı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı. Çatladıkapı Sosyal Tesislerinin ardından Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla birlikte Cerrahpaşa Kütüphanesi'ni gezdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFİ İLE 105 YENİ YURT AÇILDI"

Burada bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve spor alanı da diğer alanlarda olduğu gibi büyük bir ivme ile bir genç odaklı siyaset anlayışıyla çok önemli bir noktaya Türkiye'yi getirdi. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile 105 yeni yurt açtık. Avrupa'daki örneklere baktığımızda yakınına dahi yaklaşılamayacak bir tablo ile karşılaşıyoruz. 850 bin kapasite 800 yurt İspanya'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya hatta Amerika'ya baktığınızda bu oranın yüzde 20'lerinde bir altyapı görüyoruz. Bursuyla, beslenmesiyle, sunulan hizmetlerle internetinden eğitimine kadar çok geniş bir yelpaze ile başlı başına bir devrimdir. Bu yıl özellikle ifade etmem lazım. Çünkü bu konuyu suistimal etmeye kalkanlar var. 8 milyon öğrenci üzerinden yurt politikası sözüm ona ortaya koymaya çalışanlar var" dedi.

"YURTLARIMIZIN SICAKLIĞI, ŞEFKATİ VE GÜVENLİĞİ HER AÇIDAN ÖĞRENCİLER İÇİN İKİNCİ YUVA OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

Rekor bir başvuru sonucu yüzde 80'in üzerinde yerleştirme olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu yıl rekor bir başvuru aldık. Tüm yılların üstünde bir başvuru yapıldı. Hamdolsun o rekor başvuruyu ilk faz yerleşmede yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranında hamdolsun tamamladık. Şimdi ikinci fazdayız, ikinci faz geçen çarşamba günü başladı. Dinamik bir şekilde bu sürece 4 fazın sonunda inşallah tüm gençlerimizi bakanlık yurtlarımızın çatısı altında hamdolsun Allah'ın izniyle buluşturacağız. Bu bir başarıdır. Genç odaklı siyasetin bir ürünüdür. Hizmet ve eser odaklı süreç yönetiminin eseridir. İnanıyorum ki gençlerimizin yurtta kalan gençler ailelerinden ayrılıp geliyorlar. Sıla hasretleri var. Bir gurbet var ama yurtlarımızın sıcaklığıyla, şefkatiyle, güvenliğiyle her açıdan onlara ikinci bir yuva olma özelliğini gösteriyor. Birlikte inşallah hizmet çıtasını daha yukarı taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Partisinin takım ruhu ile yürüdüğünü söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Dava olarak hiçbir zaman ben odaklı değil, hep biz odaklı beraberlik odaklı bir çalışma anlayışının, bir takım ruhunun motivasyonu ile yürüdük, yürüyoruz. İşte Fatih'te de bu tablo var şükürler olsun ve hep birlikte gerçekleştirdiğimiz eserler ortada ben Belediye Başkanımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(Furkan Duman - İHA)