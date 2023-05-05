Bakan Kasapoğlu, Buca ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açtı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta AK Parti'nin zaferiyle dünyaya daha güçlü bir Türkiye'nin mesajını vereceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta Ak Parti'nin zaferiyle dünyaya daha güçlü bir Türkiye'nin mesajını vereceklerini söyledi.

Ak Parti İzmir milletvekili adayı Kasapoğlu, Buca ilçesindeki Evka1 seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs tarihinin Türkiye için bir yol ayrımı anlamına geldiğini belirtti.

Seçmenin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu için seçim yapacağını ifade eden Kasapoğlu, "14 Mayıs'ta hep birlikte daha güçlü Türkiye'nin, bağımsızlığını en güçlü şekilde milletin iradesiyle ortaya koymuş Türkiye'nin, vesayet rejimlerine meydan okumuş Türkiye'nin mesajını vereceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'yi belli odaklardan yönetmek isteyenlere halkın izin vermeyeceğini ve kumpaslara 'hayır' diyeceğini ifade etti.

Açılışa katılanlarla birlikte "Bir şarkısın sen" adlı şarkıyı söyleyen Kasapoğlu, "Siz 21 yılda öyle bir şarkı yazdınız ki bu şarkı asla susmayacak, bitmeyecek. 14 Mayıs'ta bu yazdığımız şarkının volümünü yükselteceğiz." diye konuştu.

Seçime 9 gün kaldığını hatırlatan Kasapoğlu, AK Parti teşkilatlarının bu süre içinde her kalbe gireceğini ve her kapıyı çalacağını kaydetti.

Kasapoğlu, zafer sancağını kaldıracaklarını ve milli iradenin güçlü mesajını tüm dünyaya duyuracaklarını sözlerine ekledi.