Bakan Kasapoğlu: "Biz hiçbir zaman bu millete tepeden bakmadık" Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu 2 günlük Manisa programını akşam mitingi ile tamamladı Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu Manisa'daki yoğun programını akşam saatlerinde Şehzadeler...

Bakan Kasapoğlu: "Biz hiçbir zaman bu millete tepeden bakmadık"

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu 2 günlük Manisa programını akşam mitingi ile tamamladı

MANİSA - Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu Manisa'daki yoğun programını akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesinde düzenlediği miting ile tamamladı. Bakan Kasapoğlu, "Onların gerçek yüzünü gördük. Millete nasıl tepeden baktıklarını gördük. Milletin iradesine olan saygısızlıklarını gördük. Biz hiçbir zaman bu millete tepeden bakmadık. Milletimizin iradesini baş tacı olarak gördük." dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için Manisa'da yoğun bir program yapan Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği mitingde coşkulu bir kalabalığa hitap etti.

Beraberinde AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Mücahit Arınç, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti ve MHP İl ve ilçe başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve partililerin de bulunduğu Bakan Kasapoğlu 15 Temmuz Demokrasi Meydanında seçim otobüsünün üstünde vatandaşlara hitap etti. 2 gündür Manisa'da bulunan ve 9 ilçenin ardından Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'de de büyük bir coşkuyla karşılanan Bakan Kasapoğlu vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

"Milletimizin iradesini baş tacı olarak gördük"

Türkiye'nin son 21 yılda olduğu gibi 14 Mayıs seçimlerinde de AK Parti'yi birinci parti yaptığına değinen ve karşılarında birleşen 7 düvele karşı milletin en büyük cevabı verdiğini ifade ederek, "Tüm odaklara ders verdiniz. Bu dersi 28 Mayıs'ta son vuruşla tüm dünyaya haykıracaksınız. Biz bunu görüyor, biz buna inanıyoruz. Sizlerle birlikte yeni taze bir başlangıç yapacağız. İşte bu gençler için yapacağız. Bu seçimin galibi Türkiye'dir. Bu seçimin galibi 85 milyondur. İnşallah 85 milyon olarak yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Onların gerçek yüzünü gördük. Millete nasıl tepeden baktıklarını gördük. Milletin iradesine olan saygısızlıklarını gördük. Biz hiçbir zaman bu millete tepeden bakmadık. Milletimizin iradesini baş tacı olarak gördük. Bize oy vereni de oy vermeyeni de bize seveni de sevmeyeni de milletimizin bir ferdi olarak en güçlü şekilde başımızın üstünde taşımaya hazırız." dedi.

Otobüs üzerindeki konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu AK Parti ve MHP'nin seçim stantlarını ziyaret ederek hem partililerle hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023