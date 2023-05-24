Bakan Kasapoğlu, 2. tur için Manyas'tan destek istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'in Manyas ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Manyaslılardan destek istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manyas'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Çay bahçesinde oturarak simit yiyen ve çay içen Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin duruşu, her zamanki duruşu, tercih edilme, milli irade, demokrasiye olan yönümüz çok net. Sizlerden istirhamımız 28 Mayıs günü Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında çok ama çok güçlü bir destekle yer almanız. Buna da inanıyoruz ve inşallah sizin bu güçlü desteğinizle Türkiye Yüzyılı'nı Türkiye için, Balıkesir için ve Manyas için hemen şimdilik başlatacağız. Evet, sadece ve sadece selam vermek istedim. Dediğim gibi bundan sonra sizlerle buluşmalarımıza, kucaklaşmalarımıza devam edeceğiz. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun diyorum" dedi.

Manyas Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, esnafa da uğrayarak 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. - BALIKESİR