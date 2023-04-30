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Bakan Kasapoğlu, 12. Alaçatı Ot Festivali'ni ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, 12. Alaçatı Ot Festivali'ni ziyaret etti

Politika Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ile İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali'ndeki stantları gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ile İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali'ndeki stantları gezdi.

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan Kasapoğlu'na eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile eşi Ahu Pakdemirli, milletvekili adayları Nisa Alptekin ve Hatice Yeliz Karataş eşlik etti.

Kasapoğlu, bir stantta şef Türev Uludağ ile birlikte hazırladıkları ot kavurmasını, katılımcılara ikram etti.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanlığı tarafından kurulan AK Nokta'yı da ziyaret eden Kasapoğlu, partililerle sohbet etti.

Vatandaşlar, Kasapoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı Togg'u inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Politika

Hisarcık Alaçatı Çeşme İzmir Politika Haberler

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