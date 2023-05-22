Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nde basınla bir araya geldi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biridir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biridir. Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullandık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta sandığa giden vatandaşlara teşekkür etti.

Milletin bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu gösterdiğini belirten Karaismailoğlu, "Sırada 28 Mayıs'ta yazacağımız destan var. Dün, Trabzon Güney Çevre Yolu'muzdaki yapım çalışmalarını incelememizin ardından bugün de 3 Mayıs'ta açtığımız Zigana Tüneli'ndeyiz. Biliyorsunuz AK Parti hükümetleri vakit kaybetmeyi sevmez. Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de seçim sonrasında hiç hız kaybetmeden Trabzon'un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin başındayız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Trabzon'un, coğrafi konumu sayesinde ilk çağlardan beri bölgesinin en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi olduğuna işaret ederek, eski dönemlerde Asya'dan gelen ürünlerin, İran ve Erzurum üzerinden uzun bir yolculuk sonrası Trabzon'a vardığını ve buradan deniz yoluyla Anadolu'nun batısına, İstanbul'a ve Avrupa'ya gönderildiğini söyledi.

Bu nedenle Zigana Tüneli'nin sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Başta İran olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır Zigana Tüneli. Bildiğiniz üzere Karadeniz Sahil Yolu, sahil kesimindeki yerleşim yerlerini yüksek standartlı bir ulaşım ağı ile birbirine bağladık. Sahil kesiminden iç bölgelere ulaşım yakın zamana kadar Karadeniz coğrafyasının izin verdiği şartlarda sağlanmaktaydı. Bu nedenle başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik."

"Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden bir tanesi"

Karaismailoğlu, Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, İkizdere Tünelleri, Eğribel tüneli gibi nicesini tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarına dikkati çekerek, "İşte Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden bir tanesi. Zigana Tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergahımızda adeta bir mühür vurulmuştur." dedi.

Koalisyonlar döneminde 3 bin 140 metre uzunluğundaki Bolu Dağı Tüneli'nin 17 yılda tamamlanamadığını ifade eden Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti döneminde tamamlandı. Şimdi ise 14 bin 500 metre uzunluğu ile Bolu Dağı Tüneli'nin tam 5 katı uzunluğundaki Zigana Tüneli'ni 5 yılda bitirip hizmete açtık. İşte iki irade ve siyaset arasındaki fark burada." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, 3 Mayıs'ta, Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar uzanan ve mevcutta tek yol olarak hizmet veren 17 kilometre uzunluğundaki Maçka-Karahava Yolu'nu da bölünmüş yol standardına yükselttiklerini aktardı.

Zigana Tüneli'nin, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullandık. Projemiz Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir. Zigana Tüneli'ni, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Zigana Tüneli trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki merkezlere ve limanlara sorunsuz akışını sağlayacak, uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkı sağlayacaktır."

"Aziz milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta çok daha büyük bir destek ile bitirecektir"

Karaismailoğlu, 14 Mart'ta yapılan seçimlere değinerek, "14 Mayıs'ta açık ara farkla, Cumhurbaşkanı'mızın yanında olan Trabzonlular, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek bize ve ittifakımıza güvendiğini, inandığını ve geleceğini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gördüğünü teyit etmiştir. Durmak yok, yola doğru adamla devam ediyoruz. Aziz milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta çok daha büyük bir destek ile bitirecektir." diye konuştu.

Hem bölge hem de ülke için büyük planlamalarının olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yıllar içerisinde durmadan çalıştık, proje ürettik ve bu projeleri hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdik. Hem bölgemizde hem de yurdumuzun dört bir yanında hizmet ve projelerle dolu yoğun bir mesai harcıyoruz. Bölgemizi çok daha ilerilere taşıyacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Kalkınma Yolu ile ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni İpek Yolu olacak Kalkınma Yolu için de çalışmalara başladık. Habur ile Basra Körfezi arası 1200 kilometrelik demir yolunu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye'yi Trabzon Limanı'ndan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlıyoruz. Hint Okyanusu Basra Körfezi'nden Habur'a ulaşan Kalkınma Yolu sayesinde, Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Karadeniz'e, Avrupa'ya ve Kafkaslara bağlantı kuruyoruz. Orta Koridoru da buna entegre ediyoruz."

"Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir"

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki biz bu proje ve inşa çalışmaları ile meşgulken masada oturanlar ve maskesi düşüp masalara vuranlar ne yapıyor? Sandıktan hezimetle ayrılınca maalesef ne yapacaklarını şaşırdılar. Deprem bölgesindeki illerde atılan tokattan da anlamamışlar. Milletimiz bu oyunlara gelmez. Milletimiz bu zihniyeti yakından tanımakta. İstanbul'da göreve geldikten sonra durdurdukları metro yatırımları, yarım bıraktıkları Dolmabahçe Levazım Tüneli'nden, üzerine hafriyat döktükleri Yenidoğan metrosundan çok iyi tanımakta. Yapmadıkları hastane yollarından, bedava yapacakları toplu taşımaya, yaptıkları yüzde 300 zamdan gayet iyi tanımakta. Adana'da göreve gelir gelmez yapımını durdurdukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Aydın'da yapmadıkları şehir hastanesi yolundan milletimiz bunları çok iyi tanımakta. Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir."

Karaismailoğlu, AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse başa çıkamaz. Şimdi diyoruz ki 'Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak.' Biz bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Milletimiz de bunu gördü ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yapılan bütün genel ve yerel seçimlerle ve referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar oldu." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin seçimlerin hepsinden milletin güvenini alarak alnının akıyla birinci parti olarak çıktığını kaydeden Karaismailoğlu, "Maalesef bu dengesi bozulmuş, gözü koltuktan başka bir şeyi görmeyenlerin halini 14 Mayıs gecesi gördük. Televizyon ekranlarında oynadıkları 'Kazandık.' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Manipülasyon yapmak istedikleri belli oldu. Buna rağmen seçmenlerinden de kamuoyundan da özür dilemediler. Bunlar kendi oyunlarının içine batmışken 14 Mayıs'ta milletimiz biz kez daha 'Dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan.' dedi." şeklinde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 28 Mayıs seçimine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacaktır. Milletimiz, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin açıldığı 3 Mayıs'tan bugüne kadar tam 100 binin üzerinde araç tarafından kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023