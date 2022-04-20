Bakan Karaismailoğlu, YHT tünel şantiyesinde işçilerle iftar yaptı

KIRIKKALE (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Ankara- Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattı T15 Tüneli'nin şantiyesinde işçilerle iftar yaptı. Karaismailoğlu, "2003'ten bugüne, ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liralık yatırım yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T15 Tüneli şantiyesinde işçilerle bir araya geldi. Karaismailoğlu, tünelde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlarla iftar yapan Bakan Karaismailoğlu, Bakanlık faaliyetlerine ilişkin yaptığı konuşmada, " Cumhuriyet'in ilk yıllarında üzerine titrenen bu kıymetli ulaşım modu, maalesef yıllarca ihmal edildi. Ancak AK Parti hükümetleri olarak bizler, siz demir yolcu kardeşlerimle el birliği ile 20 yılda demir yollarımızı adeta şaha kaldırdık. Demir yolunun küresel ve bölgesel açıdan öneminin farkındaydık. İhmal edilen, neredeyse unutulan bu stratejik ulaşım modunu omuz omuza vererek yükselttik. 2003'ten bugüne, ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda demir yollarımıza 272 milyar lira tahsis ederek önemli bir pay sağladık. Son 20 yılda, 1432 kilometrelik hızlı tren hattı yaparken, konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye çıkardık. Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Demir yolu ağımızı 2035'te 23 bin 627'ye, 2053'te de 28 bin 590 kilometreye ulaştıracağız. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demir yollarındaki yolcu taşıma payını, yüzde 1'den, yüzde 6,2'ye, yük taşıma payını, yüzde 4'ten, yüzde 22'ye yükselteceğiz. Emniyetli, hızlı, verimli ve daha etkin bir demir yolu ağına sahip olacağız. Çevresel hassasiyetimizi demir yollarında da sürdürüyoruz. Buradaki ihtiyacın yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra çalışanlarla fotoğraf hatıra fotoğrafı çektirdi.