Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltiyor, milletimizi hak ettiği yere taşıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz büyük ulaşım ve iletişim yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu'da yapımı süren çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden brifing aldı, ardından da Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, kentte ulaşım yatırımları adına tarihi günlerden birini daha yaşadıklarını belirterek, kazı çalışmalarının sonuna gelinen tünel projesinin, başta Ordu olmak üzere bölgedeki diğer illeri de olumlu etkileyeceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından iş makinesiyle tünele son darbeyi vurarak kazı çalışmaları tamamlanan 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe-1 tünelinde ışığın görünmesini sağladı.