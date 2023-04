Bakan Karaismailoğlu: 'Yapılmasın dedikleri İstanbul Havalimanı birkaç gün içinde 200 milyonuncu yolcuyu ağırlayacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın önümüzdeki birkaç gün içerisinde tam 200 milyonuncu yolcuyu ağırlayacağını belirterek, "Her gün bin 400 tane uçuşa ev sahipliği yapıyor her gün 230 bin yolcuya hizmet veriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Trabzon Milletvekili adaylarının da katıldığı programda konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin siyasetinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirterek, "Bugün yapılmasın dedikleri İstanbul Havalimanı önümüzdeki birkaç gün içerisinde tam 200 milyonuncu yolcuyu ağırlayacak. Her gün bin 400 tane uçuşa ev sahipliği yapıyor her gün 230 bin yolcuya hizmet veriyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü her gün 140 bin kişiye hizmet veriyor. Osman Gazi Köprüsünden Perşembe günü geçen araç sayısı tam 73 bin. Yapılmasaydı ne olacaktı? Bu seyahatin yüzde 90'ı gerçekleşemeyecekti. Çünkü alternatifi olan feribotla bu iş yapılamayacaktı. Örnekleri artırmak o kadar çok ki; o yüzden bizim işimiz hizmet, gücümüzü de milletimizden alıyoruz. AK Parti hükümetlerinin siyaseti eser ve hizmet siyasetidir. Bu eserlerle bu hizmetlerle Türkiye şuanda dünyanın en sayılı ülkelerinden bir haline geldi. Daha da güçlü olacağız. Çünkü bu son 20 yılda sağlamış olduğumuz istikrar süreci nedeniyle önümde artık 50 yıllık, 100 yıllık planları yapan bir Türkiye var. Bugün uluslararası bir bağlantılardan koridorlardan bahsediyoruz ve bunların merkezinde Trabzon'dan bahsediyoruz. Hint Okyanusundan Basra Körfezinden Irak'ın Faw limanından Habur'dan Trabzon'a ulaşacak transit yoldan demir yollarından bahsediyoruz. Bu bir vizyon meselesidir bunu vizyonsuzlar yapamazlar. Bunu Sabiha Gökçen Havalimanı yerine Tuz Gölüne Alabalık çiftliği yaparsın diyen zihniyet mi yapacak?" dedi.

"Hanımefendi konuşacakmış susuyormuş seçim sonrasını bekliyormuş"

Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yedi kişi bir araya gelmişler yedi tane parti. Bir yıldır suratlarına baka baka kazanacak aday arıyorlarmış bunu dillendirdiler. Şu anda da aday yaptıkları kişiye sen kazanamazsın diye diye şimdi kazanamayacakları adayı aday yaptılar. Daha sonra şimdiki adayları aday olunca hanımefendi masayı terk etti kumar masası dedi. Peki, ne oldu o 72 saatte de tekrar döndüler o masaya oturdular ve bir hanımefendinin kafasına vura vura taleplerini kabul ettirdiler. Hanımefendi konuşacakmış susuyormuş seçim sonrasını bekliyormuş. Peki, bu hanımefendiyi konuşturmayan güç nerede. İşte bunun hesabını sormak için 14 Mayıs büyük bir fırsattır." - TRABZON