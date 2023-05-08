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Bakan Karaismailoğlu ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya arasında tartışma

Bakan Karaismailoğlu ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya arasında tartışma

Politika Haberleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ödül töreninde; kürsüde '14 Mayıs'ta seçimleri biz alacağız' diyen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile 'Burası siyaset yapma yeri değil, ben yapmadım sen neden yapıyorsun?' diye tartıştı. Ödül törenine katılanların araya girmesiyle sonlanan gerginliğin ardından Bakan Karaismailoğlu, salondan ayrıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ödül töreninde; kürsüde "14 Mayıs'ta seçimleri biz alacağız" diyen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile "Burası siyaset yapma yeri değil, ben yapmadım sen neden yapıyorsun?" diye tartıştı. Ödül törenine katılanların araya girmesiyle sonlanan gerginliğin ardından Bakan Karaismailoğlu, salondan ayrıldı.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende selamla konuşması yaparak, ödüle layık görülen gazeteciye ödülünü takdim eden Bakan Karaismailoğlu, protokoldeki yerine geçerek töreni izlemeye başladı. Ödül vermek için kürsüye çıkan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yaptığı konuşmasında seçimlere değinerek, "Trabzonspor, Akyaz'da kiracı, Avni Aker'in yerine millet bahçesi yapıldı. O alanın Trabzonspor'a verilmesi gerekiyor. İktidardaki son haftanızda sizin yapmanızı öneririm. 14 Mayıs'ta seçimleri biz alacağız" dedi.Bakan Karaismailoğlu, CHP'li Ahmet Kaya'ya konuşmasını bitirip protokoldeki yerine geçince "Burası siyaset yapma yeri değil, ben siyaset yapmadım, sen neden yapıyorsun?" diye tepki göstermesi üzerine salonda tartışma çıktı. Protokoldekilerin ve diğer partililerin de araya girmesiyle tartışmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki bazı partililerle birlikte salondan ayrıldı. Yaşananlar sonrası törene devam edildi.

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Trabzon Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ahmet Kaya Trabzon Politika Haberler

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