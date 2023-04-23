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Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla Trabzon sahilinde yürüdü

Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla Trabzon sahilinde yürüdü

Politika Haberleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, parti teşkilatı ve vatandaşlarla, Trabzon sahilinde yürüyüşe çıktı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, parti teşkilatı ve vatandaşlarla, Trabzon sahilinde yürüyüşe çıktı.

Ak Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon'da, milletvekili adayı Yılmaz Büyükaydın, parti teşkilatı ve vatandaşlarla birlikte 'doğru adımlarla yola devam' sloganıyla Beşirli sahilinde yürüyüşe çıktı. Trabzonspor eşofmanı giyinen Bakan Karaismailoğlu, yürüyüş sonrası Faroz'da balıkçı barınağında sohbet ettiği vatandaşlar ve partililerle birlikte kahvaltı yaptı.


Seçim Sonuçları

Trabzon Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Adil Karaismailoğlu Milletvekili AK Parti Trabzon Politika Haberler

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