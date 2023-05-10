Bakan Karaismailoğlu: Türkiye artık dünya lideri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıldır canını dişine takıp vatanı, milletinin geleceği için çaba sarf eden, ter döken ve bütün yaptıklarıyla ortada olan dünyanın gıpta ile baktığı lider bir Türkiye var artık. Yıllar önceki güçsüz Türkiye ve kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar. Ona fırsat vermeyecek olan sizlersiniz" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da şehit ve gazi aileleri ile engelli ailelerinin istişare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engellilere yönelik birçok icraat yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, vatan evlatlarının şehit verildiğini, çok bedeller ödendiğini ve başka bedel ödeyemeyeceklerini söyledi. Karaismailoğlu, "O yüzden çok fırsat bir günün öncesindeyiz. Pazar gününün öncesindeyiz. Burada iki tercih var. ya teröristlerle iş birliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Bunun başka bir açıklaması yok" dedi.

Seçime kısa süre kaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu artık seçim veya başka bir şey değil. Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceğini konuşuyoruz, bu huzur ve güven ortamında bizim çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yaptıklarımızda yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden şurada konuşulan her şeyi yapmak bizim görevimiz. Hele şehit ailelerimiz, başımızın üstünde. Biz burada rahatça konuşabiliyorsak onların yetiştirdiği evlatlar sayesindedir. Bakın yıllarca gençlerimizi çaldılar paralarımızı çaldılar, zamanımızı çaldılar ve bu ülkenin gelişmesi için bize müsaade etmediler. Ama ne zamanki Türkiye güçlü bir lideri, güçlü iradesi göreve geldikten sonra hepsi defolup gittiler" ifadelerini kullandı.