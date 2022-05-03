Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılığı, küresel güce dönüştü (2)

TRABZON (DHA) - PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize- Artvin Havalimanı incelemelerinin ardından geldiği Trabzon'da AK Parti Trabzon İl Teşkilatı bayramlaşma programına katıldı, partililerle bayramlaştı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, lig şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.

Muhalefet partilerini eleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Bizler çalıştıkça, bizler ürettikçe, bizler irade ortaya koydukça; muhalefet partileri komplekse kapılıyor. O komplekslerini kapatmak için de kibirlerini kabartıyorlar. Toplandıkları masalar etrafında milletin derdi yok, kendi dertleri var. Türkiye için yaptıklarımızı görmek istemeyenler, projelerimizi anlatsak da anlamayanlar, Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar, ancak iftira atarlar. Onlar iftira atmaya, projeleri karalamaya devam etsin. Bizler milletimizle Türkiye'yi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Selay SAYKAL/TRABZON, -