Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'daki sahur programında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bunların inandırıcılıkları kalmamıştır. Vizeleri kaldıracaklarını söylüyorlar Avrupa'ya, ama bundan Avrupa'nın haberi yok. Vizeyi kimin verdiklerinden bile haberleri yok. Bu kadar vizyonsuz, beceriksiz ve liyakatsiz bir rakibimiz var." dedi.

AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kollarının bir restoranda düzenlediği sahur programında konuşan Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs'a kadar hiç durmadan çalışacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için koşacaklarını ifade ederek, "Karşımızda bir zillet ittifakı var. Utanmadan konuşuyorlar. Parasını verdikleri adamı Türkiye'ye getiremeyenler, zoom toplantılarına teknoloji diyorlar. Teknoloji kapıda, TOGG kapıda bunların yalanlarına karnımız tok. Teknoloji demek Türksat 5A, Türksat 5B uydusu demektir. Teknoloji demek Çanakkale köprüsü, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya tüneli demektir. Bu vizyonsuzlara en büyük dersi siz vereceksiniz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, millet düşmanlarının bir araya toplandığına dikkati çekerek, "Yine devlet ve millet düşmanlarının desteklediği bir ittifakla mücadele ediyoruz. Bu ülke terörden çok çekti, çok bedeller ödedi. Ama son 20 yıldır güçlü liderimiz sayesinde Türkiye'deki bu huzur ve güven ortamını asla bozdurmayacağız. Hep birlikte kenetleneceğiz, bu güvenli huzur ortamında Türkiye gelişecek, büyüyecek ve milletimize hizmet etmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Herkesin gönlüne girmek istediklerini aktaran Karaismailoğlu, seçimlerde Trabzon'dan rekor bir oyla Türkiye'ye çok güçlü bir mesaj vermeleri gerektiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da olacağı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"3 Mayıs'ta meydanı Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması gibi sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Ardından Maçka'ya geçeceğiz ve dünyanın en büyük tünellerinden, Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana Tünelini hep birlikte açacağız, Trabzon'un, Karadeniz'in, dünyanın hizmetine sokacağız. Bizim işimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz. Hep böyle oldu, milletimizi efendi, siyasetçileri hizmetkar olarak gördük. Bu hep böyle oldu, bundan sonrada böyle devam edecek. 20 yıldır liderimizin öncülüğünde Türkiye'ye kazandırdığımız istikrarlı hükümetler sayesinde yapmış olduğumuz işler Türkiye'yi dünyada gıpta ile bakılan ülkelerin başına koydu. Bütün gelişmekte olan ülkeler Türkiye'yi rol model olarak almaktadırlar."

-"Bunlar için namus bile bu kadar ucuz"

Türkiye'de iki şeyin bitmeyeceğini, bunlardan birinin AK Parti'nin icraatları, diğerinin ise CHP'nin yalanları olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz konuşmayız icraat yaparız, icraatlarımız konuşur. 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde bu zillet ittifakının lideri ve Cumhurbaşkanı adayı bir kişiyi dahi işten atmayacaklarına namusları üzerine söz verdiler. Bunlar için namus bile bu kadar ucuz. Peşinden 25 bin kişiyi işten attılar. Bugün utanmadan vaatte bulunuyorlar ve bol keseden atıyorlar. Bunların inandırıcılıkları kalmamıştır. Vizeleri kaldıracaklarını söylüyorlar Avrupa'ya, ama bundan Avrupa'nın haberi yok. Vizeyi kimin verdiklerinden bile haberleri yok. Bu kadar vizyonsuz, beceriksiz ve liyakatsiz bir rakibimiz var. İnşallah milletimiz bunlara en büyük dersi 14 Mayıs'ta verecektir."

Karaismailoğlu, ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve akademisyenlerle birlikte "Trabzon Yüzyılı, Trabzon Vizyon" projesine yönelik toplantıya katıldı.