Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'daki otogar şantiyesinde iftar programına katıldı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşallah yapacağımız yatırımlarla Trabzon'da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tam 350 bin kişilik bir istihdam alanı üretmeyi planladık." dedi.

AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, Çarşıbaşı İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, daha sonra ilçedeki mahalleleri birbirine bağlayan ve ulaşım standardını yükselten Yavuz Grup Yolu'nu inceledi. Yeni yapılan yolda yerli ve milli otomobil Togg'u kullanan Karaismailoğlu, Yoroz balıkçı barınağında balıkçılarla sohbetinin ardından Akçaabat ilçesindeki esnafı ziyaret etti.

Ortahisar ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Trabzon Otogarı'nda çalışan işçi ve mühendislerle iftar yapan Karaismailoğlu, gençlerle birlikte dinamik bir bakanlığı yönettiğini, mesailerinin ağırlıklı bir kısmının şantiyelerde geçtiğini söyledi.

Karaismailoğlu, şantiyelerde geçen meşakkatli günlerin sonunda insanlara dirençli ve konforlu yapılar kazandırdıklarını belirterek, "Bu yapıları kazandırdığımızda bütün yorgunluklar uçup gidiyor. O yüzden yaptığımız işler çok kutsal." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak ülke genelinde 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşları olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Hepsi de vatanını, milletini seven; evlerinin geçimini sağlamak için mesailerini burada harcıyorlar, ülkemizin geleceği için alın teri harcıyorlar. Sonucunda bunlar ülkemizin yapı taşı ve hepsi vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor, güven kazandırıyor ve ülkemizin gelişmesini sağlıyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Trabzon'u büyütmek, geliştirmek ve istihdam alanlarını artırmak istediklerini, bu yönde de önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Allah nasip etti ülkemize, milletimize hizmet etme fırsatı verilince biz de bunu en iyi şekilde yapmak için yoğun bir mücadele verdik yıllarca. Bugün artık memleketimize daha iyi hizmet etmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizi Trabzon'dan sorumlu kıldı, o da bizim için büyük bir şereftir. Bugüne kadar yine Trabzon için çalışıyorduk ama sorumluluğumuz arttı. Bundan sonra Trabzon için daha büyük düşünmeye başladık. Daha büyük düşünüp daha hızlı hareket edeceğiz. Bu yönde de hakikaten çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Trabzon'da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tam 350 bin kişilik bir istihdam alanı üretmeyi planladık."

"Bir taraftan istikrar olacak ve bir taraftan güçlü lider ve irade olması gerekiyor"

Türkiye'de 20 yıldır önemli bir istikrar süreci yaşandığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 30 yıl önce Türkiye'de bir yıl dahi süremeyen hükümetler dönemleri var. Maalesef böyle koalisyon hükümetlerinde ne bir yatırım yapılabilir ne de uzun soluklu planlama yapılabilir. Çünkü siz bir master planı yapacaksınız ki ülkenin önündeki 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık planları ve vizyonu çizmeniz, yatırımları ona göre planlamanız lazım. Yıllık plan yapamayacağınıza göre bu çok önemli. Bunu yapabilmenin tek gerekçesi de bir süreklilik, bir istikrar sağlamak gerekiyor. Türkiye'nin dünya ölçeğindeki büyük projeleri yapmasının altındaki birinci neden 20 yıllık istikrar dönemi. Ayrıca bir taraftan istikrar olacak ve bir taraftan güçlü lider ve irade olması gerekiyor. Ülkenin ihtiyacı varsa bu ihtiyaç doğmadan planlamanız, üretmeniz ve vatandaşın hizmetine sunmalısınız."

Karaismailoğlu, 20 yıl önce Türkiye'deki toplam araç sayısının 8,5 milyondan bugün 26 milyonun üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok daha az. Böyle bir istikrar döneminde burada 20 yıl sonra ülkemizin önündeki araç sayısı ve oluşabilecek trafik sıkışıklığının ortadan kaldırması için devlet aklıyla plan üretiyorsunuz, bu sayede sıkışıklar doğmadan 29 bin kilometrelik otoyol, bölünmüş yollar, tüneller ve viyadükler yapıyorsunuz. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıyorsunuz ve hayatı kolaylaştırıyorsunuz." dedi.

"Kafanız ve önünüz açık olunca o kadar güzel ürünler ortaya çıkıyor"

Ulaşımda yapılan yeni yatırımlar sayesinde her yıl 13 bin insanın canının kurtarıldığına işaret eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs tarihi çok önemli. Bir mühendis ve bir şantiyeci olarak çok önemli. Bu kadar güzel işlerin yapılabilmesi, bizim nefes almamız gibi. Çünkü mühendislik insanların hayatını kolaylaştırmak, konfor katmak ve güvenlik getirmektir. Ama bunları yapabilmek için de güçlü irade ve güçlü lider olması gerekiyor. Bizlere yetkiyi veriyorlar, bütçemizi ayarlıyorlar, bize de bu işleri yapmak kalıyor. O yüzden Türkiye'nin her yanında projeler açılıyor. Bugün sabahtan bu yana içimiz yanıyor. Ülkemizin dört bir yanında bitirdiğimiz projelerimiz var. Bu seçim döneminde Trabzon'da yapacağımız çalışmalardan dolayı gidip yerinde bu projeleri açamıyoruz. Oradaki arkadaşlarımıza söylüyoruz siz açın, vatandaşımız kullansın, seçimlerden sonra müsait olursak gelip açarız. Uşak, Adana, Tunceli ve İzmir'de o kadar güzel projeler ki tam sanat eserleri üretiyoruz. Kafanız ve önünüz açık olunca o kadar güzel ürünler ortaya çıkıyor."

İstikrar döneminde gençlere verilen önemin daha da artırılabilmesi için yetki istediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye büyük, güçlü ve lider ülke olacak. Hedefimiz; lider, dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye. Bu istikrar sayesinde biz 2053 ulaşımı master planı açıklıyoruz. 2053'e geldiğimizde diyoruz ki demir yolu uzunluğu 28 bin kilometre, bölünmüş yol 38 bin kilometre olacak. Demir yolu ile bugün 19,5 milyon kişi taşıyoruz. Bu yaptığımız yatırımlarla 440 milyon kişiye çıkartacağız. Demir yolu ile yük taşınması da 400 milyon tona çıkacak. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de hava yolu ile taşınan yolcu sayısı sadece 30 milyondu. Bugün bu kadar yatırımlar yapıldı, hayatımıza konfor kattık ve yolcu sayısı yıllık 210 milyona çıktı."