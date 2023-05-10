Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da şehit aileleri, gazi ve engellilerle bir araya geldi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Maalesef karşımızda bir işbirliği var, görüyorsunuz bütün Türkiye düşmanları bir cephede birleşmişler adeta Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Maalesef karşımızda bir işbirliği var, görüyorsunuz bütün Türkiye düşmanları bir cephede birleşmişler adeta Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. Ama karşılarında kim var? Bu milletin evladı, bu milletin bağrından çıkmış bir Anadolu insanı." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, bir restoranda düzenlenen "Şehit Aileleri ve Gaziler ile Engelli Ailelerinin İstişare Toplantısı"nda, AK Parti hükumetlerinin 2002'den beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engellilere yönelik birçok icraatlar yaptığını söyledi.

Karaismailoğlu, Bakanlığında hayata geçirilen projelerde engellileri de düşünerek çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Asansöründen yürüyen merdivenine, ses sisteminden kabartma taşına ve kılavuz yollarına kadar en ince ayrıntısına kadar yüzde 100 erişim, herkes için erişilebilir bir erişim ağı kuruyoruz. Bunu, küçüklüğüne büyüklüğüne bakmadan tüm projenin ayrılmaz bir parçası olarak gördük ve hep göreceğiz." diye konuştu.

Engelliler Haftası olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, bu haftanın, eksiklikleri tekrar gözden geçirmek açısından önemli olduğunu, bu noktada da engellilerin tecrübelerinden faydalanacaklarını aktardı.

Karaismailoğlu, şehit ailelerinin de toplantıda kendilerini yalnız bırakmadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karadeniz Sahil Yolu çok güzel bir örnektir. Karadeniz Sahil Yolu'nun üzerindeki köprülerin, üst geçitlerin üzerindeki isimleri görüyorsunuz. Binleri şehit verdik, köprüler yetmedi, binalar yetişmedi isim verecek. Çok bedeller ödedik, biz başka bedel ödeyemeyiz. O yüzden çok fırsat bir günün, pazar gününün öncesindeyiz. Burada iki tercih var, net bir ifade ile söylüyorum ya teröristlerle işbirliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Bunun başka bir açıklaması yok."

Sınırlardan defedilen, inlerinde öldürülen teröristlerin uzantılarının karşılarındaki kirli ittifakı işaret ettiğini savunan Karaismailoğlu, "Uyanık olmamız lazım. Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

2002'den bu yana Türkiye'nin çok yol kat ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Çok büyük hedefler kendine koydu, 'Dünyanın lider ülkesi olacak Türkiye' dedi. İşte bu lider ülkede bütün vatandaşlarımız sosyal imkanlarıyla, yüzde 100 devletimizin bütün imkanlarından faydalanma hedefi noktasından bunu söylüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, "Maalesef karşımızda bir işbirliği var, görüyorsunuz bütün Türkiye düşmanları bir cephede birleşmişler adeta Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. Ama karşılarında kim var? Bu milletin evladı, bu milletin bağrından çıkmış bir Anadolu insanı. 20 yıldır canını dişine takıp vatanı, milletinin geleceği için çaba sarf eden, ter döken ve yaptıklarıyla ortada olan, dünyanın gıpta ile baktığı lider, bir Türkiye var artık." diye konuştu.

"Bu huzur ve güven ortamında bizim çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok"

"Yıllar önceki güçsüz Türkiye ve kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, "Ona fırsat vermeyecek olan sizlersiniz arkadaşlar. O yüzden şurada 3 günümüz kaldı. Bu artık seçim veya başka bir şey değil. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini konuşuyoruz. Bu huzur ve güven ortamında bizim çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet edebilme gücünü milletten aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"O yüzden şurada konuşulan her şeyi yapmak bizim görevimiz. Hele şehit ailelerimiz başımızın üstünde. Biz burada rahatça konuşabiliyorsak onların yetiştirdiği evlatlar sayesindedir. Yıllarca gençlerimizi, paralarımızı, zamanımızı çaldılar ve bu ülkenin gelişmesi için bize müsaade etmediler. Ama ne zaman ki Türkiye güçlü bir lideri, güçlü iradesi göreve geldikten sonra hepsi defolup gittiler." dedi.

Karaismailoğlu, eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştırmak isteyenlere Zigana Tüneli'nden geçmelerini tavsiye ederek, "Tabii ki yeterli değil, daha büyüğünü yapacağız, Türkiye lider ülke olacak." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Trabzon milletvekili adayı Mustafa Şen de partisinin engelliler ve şehit aileleri için yaptıklarına dikkati çekerek, "AK Parti laf yapmaz, iş yapar. Bunu bütün dünya biliyor. Bunun bir göstergesi aslında sizin hayatlarınızda ortaya çıkan iyilikler, güzelliklerdir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, milletvekili adayları Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Altı Nokta Körler Derneği Trabzon Şube Başkanı Mehmet Çiçek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan da konuşma yaptı.