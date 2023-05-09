Bakan Karaismailoğlu: 'Terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceğini konuşur hale geldik'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yaptığı açıklamada terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceğini konuşur hale geldiklerini belirtti. Ayrıca seçimlerde her bir oyun önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin büyük hedefleri olduğunu söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz teröristlerle beraber değiliz' de demiyorlar. 'PKK terör örgütüdür' demeye korkuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkede terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceğini konuşur hale geldik" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da Köprübaşı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Mobilya ustası tarafından yapılan ahşap otomobile binen Karaismailoğlu, ilçede kısa bir gezi yaptı. Daha sonra ilçe belediyesinde muhtarlarla buluşan Karaismailoğlu, muhtarları en önemli çalışma arkadaşları olarak gördüklerini kaydetti. 14 Mayıs seçiminin önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Bakın, 2 tane aday var. Yıllardır Türkiye için, 21 yıldır canını dişine takıp, vatandaşıyla beraber olan ve vatandaşına yaptığı hizmetleri ortada olan dünyanın gözde ülkelerinden bir tanesi haline getirdiği Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız ama maalesef karşı tarafta bütün Türkiye düşmanlarının da desteklediği bir ittifak var. O yüzden 2 şeyi ayırt etmemiz lazım. O yüzden her bir oy, bir oydur" diye konuştu.

Seçimlerde diğer adayları eleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Biz bu teröristleri bu ülkeden kolay mı defettik, boşuna mı defettik. Şimdi dağın başından işaret gösteriyorlar ve desteklediklerini açık açık beyan ediyorlar. Onlardan da hiç ses çıkmıyor. 'Biz teröristlerle beraber değiliz' de demiyorlar. 'PKK terör örgütüdür' demeye korkuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir günlere geldik ki bu ülkede terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceğini konuşur hale geldik. Bunları ağza almak bile insanı ürkütüyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Bir oy, bir oydur. Sarılacağız birbirimize" ifadelerini kullandı.