Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize'ye geliyor - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize'ye geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nı Karadeniz'de hemşehrileri ile geçirecek.

RİZE (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nı Karadeniz'de hemşehrileri ile geçirecek.

Bakan Karaismailoğlu 3 Mayıs Salı günü (bayramın ikinci günü) saat 13.00'da, açılışı 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak. Karaismailoğlu ardından basın açıklaması gerçekleştirerek, Dünyada 5., Türkiye'de ise 2. denize dolgu yaparak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanının detaylarını basın ile paylaşacak. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı, Karadeniz, Rize, Politika, Haberler

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