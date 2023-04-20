Bakan Karaismailoğlu'nun seçim bölgesi Trabzon için çağrı hattı kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu için seçim bölgesinde kendisine ulaşabilmesi amacıyla "Adil Çözüm Hattı" hizmete girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu için seçim bölgesinde kendisine ulaşabilmesi amacıyla "Adil Çözüm Hattı" hizmete girdi.

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin derdi, bizim derdimiz. Trabzon'da her türlü ihtiyacınız ve talebiniz için Adil Çözüm Hattı." ifadelerini kullandı.

"Adil Çözüm Hattı" adı verilen çağrı merkezine '444 61 81' ve '0501 866 61 61' numaralı WhatsApp uygulamasından ulaşılabileceği kaydedildi.