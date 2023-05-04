Bakan Karaismailoğlu, Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Sonucunda milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak, ülkemiz lider ülkelerden bir tanesi olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Sonucunda milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak, ülkemiz lider ülkelerden bir tanesi olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen Ortahisar Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Yaklaşan seçimi "Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden biri" olarak gördüklerini dile getiren Karaismailoğlu, milletvekili adayı ilan edildiği günden itibaren Trabzon'da olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin her tarafına imza atmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Trabzonlunun bize verdiği o sorumlulukla bu işlerimizi yapıyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. Hakikaten Türkiye son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu 21 yıllık istikrar sürecinde dünyada hakikaten çok ilgiyle izlenen, gıpta ile bakılan işleri yapmış, becermiş, birçok hayali gerçeğe dönüştürmüş. Bu kadronun içerisinde olmak bizim için bir gurur." diye konuştu.

Büyük hedefleri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Sonucunda milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak, ülkemiz lider ülkelerden bir tanesi olacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Trabzon'un daha hızlı büyümesi için çalışacaklarını anlatarak, muhtarları her zaman çalışma arkadaşı olarak gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyaretine değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hakikaten Trabzon çok büyük bir misafirperverlik gösterdi. Cumhurbaşkanı'mıza, yaptığı hizmetlerden, Türkiye'ye yaptığı hizmetlerden ve dünyada Türkiye'yi lider ülke vasfı ile temsil etmesinden dolayı hakikaten büyük bir teveccüh gösterdi Trabzonlular. İnşallah bunu 14 Mayıs'ta sandıkta da gösterecektir."

Karaismailoğlu, Trabzon'da hayata geçirilen mega projeler hakkında bilgi vererek, Trabzon'daki turizm potansiyelinin planlı şekilde geliştirilmesi için de çalışacaklarını söyledi.

"Trabzon kazanacak, milletimiz kazanacak"

Türkiye'nin çok işler başardığına işaret eden Karaismailoğlu, "Ama hedefler büyük. O hedefler doğrultusunda da inşallah Türkiye'nin dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olması için güçlü liderimizle sizlerin de takdiri, bize vereceği güçle devam edeceğiz. Sonucunda kim kazanacak, Trabzon kazanacak, milletimiz kazanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçiminin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada da karşınızda olanları siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki muhtarlar, bütün STK'ler ve Trabzonlular vatanına, milletine aşık insanlar ama maalesef karşımızdaki oluşmuş olan ittifakı görüyorsunuz. Hükümeti yönetmeye talip olanların içerisindeki karışıklıkları, maalesef bunları kimin desteklediğini de sizler görüyorsunuz. O yüzden inşallah başta Trabzonlular olmak üzere bunlara sandıkta gerekli cevap verilecektir."

Trabzon Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk'ün de konuşma yaptığı program, basına kapalı devam etti.