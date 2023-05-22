Bakan Karaismailoğlu, Maçka ilçesinde partililerle bir araya geldi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'li hükümetlerin en büyük icraatının eser ve hizmet siyaseti üretmek olduğunu belirterek, "O doğrultuda yollar, köprüler, tüneller, havalimanları, demir yolları inşallah hep devam edecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti'li hükümetlerin en büyük icraatının eser ve hizmet siyaseti üretmek olduğunu belirterek, "O doğrultuda yollar, köprüler, tüneller, havalimanları, demir yolları inşallah hep devam edecektir." dedi.

Ak Parti Maçka İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, yoğun bir süreç yaşandığını söyledi.

14 Mayıs seçimlerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Maçımızı 14 Mayıs'ta bitiremedik. O eksik kalan, ufak bir uzatmayı da inşallah 28 Mayıs'ta zaferle sonuçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 28 Mayıs'a kısa süre kaldığını hatırlatarak, "Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Şurada 6 günümüz kaldı. Demek ki dokunamadığımız gönüller, biraz daha çalmadığımız kapı kalmış. İnşallah o eksiklerimizi de tamamladığımızda inanıyorum ki 2018'in çok daha üzerinde, yüzde 80'e yakın bir oyla Maçka'dan tüm Türkiye'ye önemli bir ses vereceğiz." diye konuştu.

"Adeta Zigana'ya bir mühür vurduk"

Bir taraftan seçim gündemiyle uğraşırken diğer taraftan da Türkiye'nin her tarafında Ak Parti'nin hizmet icraatlarının devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan da bu 6 Şubat depremiyle, dünyanın en büyük afetiyle mücadele edip afetin izlerini ortadan kaldırmaya çalışırken hem seçim atmosferi hem de yatırımlarımız bir bir devam ediyor. Bunların en özelinden ve dünyanın en gözde projelerinden bir tanesi olan Zigana Tüneli'ni de bu dönemde açarak milletimizin, dünyanın hizmetine sunduk. Adeta Zigana'ya bir mühür vurduk."

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin önemi ve detayları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, "3 Mayıs'tan bugüne kadar daha 20 gün bile geçmeden 100 binin üzerinde araç bu tüneli kullandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda milyonlarca araç burayı kullanacak. Her bir aracın bile yakıttan tasarruf sağladığı, zamandan tasarruf sağladığı ve hepsinden önemlisi kaza riskinin tamamen ortadan kaldırıldığı çok önemli bir proje." şeklinde konuştu.

Zigana Tüneli gibi 81 vilayette çok daha kıymetli işleri milletin hizmetine sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, " Ak Parti'li hükümetlerin en büyük icraatı eser ve hizmet siyaseti üretmektir. O doğrultuda yollar, köprüler, tüneller, havalimanları, demir yolları inşallah hep devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Trabzon özelinde de önemli projelerinin olduğunu dile getirdi.

28 Mayıs'taki seçime değinen Karaismailoğlu, "Şu 6 günümüzü de çalmadık kapı, girmedik gönülleri de fethederek inşallah yüzde 80'e yakın oy oranı ile pazar gününü bitirmemiz gerekiyor. İnşallah o sorumluluğu siz yerine getirdikten sonra sorumluluk bize geçiyor. Ondan sonra artık dünya lideri Türkiye için, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Onun yarım kalan ufak hesabını da inşallah sizler 28 Mayıs'ta sandıkta vereceksiniz"

Bakan Karaismailoğlu, "Bir ülkenin gelişmesinden, büyümesinden niye bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı rahatsız olur? O da ayrı bir konu arkadaşlar." diyerek, şunları kaydetti:

"Ondan sonra işte böyle iktidara gelmek için de bütün gayrimeşru Türkiye düşmanlarıyla ortaklık yapmak zorunda kalırlar. Ondan sonra da devletimiz, milletimiz onlara çok iyi bir ders verir. Ders verdiği zaman da bozulmak yok. O zaman da millete suç bulmak da yok yani depremzedelere hakaretler yağdırıyorlar. Sanki bir şey yapmışlar gibi de hakaret yağdırıyorlar. Yani hiçbir şey yapmazlar, otururlar sosyal medyadan iki tweet atmak, depremzedelere sanki yardım etmekmiş gibi onun da hesabını sorarlar. Bunlar bu kadar utanmaz, pervasızdır."

Depremzedelerin zaten üzgün olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz onların üzüntülerini ortadan kaldırmak, biraz olsun nefes aldırmak için 24 saat onlar için çalışıyoruz. Onların yaşam mücadelesine katkı sağlayıp afetin izlerini üzerlerinden kaldırmak için yoğun bir çaba sarf ederken maalesef bu kadar utanmazca depremzedelerimize laf edecek kadar cüret gösteriyorlar. İşte onun yarım kalan ufak hesabını da inşallah sizler 28 Mayıs'ta sandıkta en büyük kararı vererek, en büyük sesi çıkartarak vereceksiniz. Ondan sonra da Türkiye'nin önünde çok büyük bir aydınlık gelecek var arkadaşlar. O aydınlık gelecek doğrultusunda liderimizin yolunda inşallah hep beraber emek vereceğiz."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur da konuşma yaptı.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

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