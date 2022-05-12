Bakan Karaismailoğlu: Karadeniz, Avrasya'nın ticaret gölü olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Karadeniz, önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacak. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, geldiği memleketi Trabzon'da Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 46 metre uzunluğunda, 17,5 metre genişliğinde, 994 groston kapasiteye sahip balık avlama gemisinin, suya indirme törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşması sonrası tamamlanan balıkçı gemisi, suya indirildi.