Bakan Karaismailoğlu: Depremle mücadele ederken projelerimiz aksamadan devam ediyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir taraftan depremle mücadele ediyoruz, bir taraftan da Türkiye'nin her tarafındaki bütün projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor, bitiyor ve hizmete açılıyor. İşte büyüklük bu, güçlü devlet olmak bu" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Trabzon'da, deprem bölgesinde gönüllü görev yapmış kişilerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, 6 Şubat'ta dünyanın en büyük afetlerinden birinin yaşandığını belirterek, depremi haber alır almaz Adıyaman'a gittiklerini söyledi. İkinci depreme Adıyaman'da yakalandıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, deprem sürecinde yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Depremin ikinci günü itibarıyla çok yoğun bir şekilde araç, yardım, gıda, arama-kurtarma uzmanı adeta bölgeye yağmaya başladı. Vatandaşıyla birlikte olan bir Türkiye var artık. Kayıplarımızı geri getiremeyiz ama buraları eskisinden çok daha iyi hale getireceğiz. Onlara söz verdik. O söz doğrultusunda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugüne geldiğimizde aş, ihtiyaç talep edenlerin neredeyse tamamına konteyner veya prefabrikler verildi. Geçici de olsa düzenli bir hayata geçildi, okullarımız açıldı" ifadelerini kullandı.

"2019 yılında İstanbul Belediyesinde bir değişim yaşandı. Dünyanın en büyük afetinde maalesef biz İstanbul Büyükşehir Belediyesini polemiklerin ve konuşmaların dışında hiçbir yerde göremedik. İçerisi boş ve hizmeti olmayan, sadece bölgelerde tur atan araçların hiçbir yerde kendilerini göremedik. Bu pazar günü bir seçim var. Bu bir zihniyet meselesidir. Yani milletinin derdiyle dertlenme meselesidir. Vatandaşıyla yaptığı hiçbir hizmetle gündeme gelmeyen bir yönetim bugün Türkiye'yi yönetmeye talip olmuştur. Bunun kararını vereceğiz bu hafta sonu. O yüzden çok önemli günlerin arifesindeyiz. Çok iyi karar vermemiz lazım. Biz yıllarca neler çektik? Uzaktan kumanda edilen Türkiye ve kendi içerisinde kaos yaşayan, 1 yıl bile sürmeyen iktidarlar vardı."

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