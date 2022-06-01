Bakan Karaismailoğlu Denizli'ye geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Karaismailoğlu Denizli'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu Denizli'ye geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projeleri incelemek üzere 2 Haziran Perşembe günü Denizli'ye geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projeleri incelemek üzere 2 Haziran Perşembe günü Denizli'ye geliyor.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geleceğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu'nun, 2 Haziran Perşembe günü geleceğini paylaşan İl Başkanı Yücel Güngör, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu 2 Haziran Perşembe günü Denizlimizi ziyaret edecektir. Şehrimiz ile ilgili yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan projeleri inceleyecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, AK Parti Denizli İl Başkanlığımızı da ziyaret edecektir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Adil Karaismailoğlu Haziran Denizli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title