Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek

Yarın Denizli'ye gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyol ve Denizli Çevre Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak.

Yarın Denizli'ye gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli- Aydın Otoyol ve Denizli Çevre Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yarın Denizli'ye geleceği açıklandı. Bakan Karaismailoğlu'nun Denizli-Aydın Otoyol ve Denizli Çevre Yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacağı kaydedilen açıklamada, "Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, projelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi alacak. İncelemelerinin ardından Denizlili esnafla bir araya gelecek. Bakan Karaismailoğlu daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelecek ve partililere hitap edecek" denildi.

(Atilla Özer - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Adil Karaismailoğlu TEM Otoyolu Denizli Aydın Politika Güncel Haberler

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