Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz - Haberler

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Bütünsel kalkınma ile 2003-2021 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar ile yıllık 28,2 milyar dolar tasarruf ettik. Ayrıca 9 milyon dolar değerinde kağıt, 36,7 milyon dolar değerinde de karbon salımı tasarrufu sağlandı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye değer katan projeleri hayata geçirirken çevrenin korunmasına da önem verdiklerini vurguladı. Çevreyi korumak için atılan her adımın arkasında olduklarını belirten Karaismailoğlu, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve limanlar olmak üzere ulaşımın her modunda çevreci yatırımları hedeflediklerini aktardı. Kara yollarında seyahat sürelerini azaltarak yakıttan, zamandan ve karbon emisyonundan tasarruf sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, otoyol ve yollara yapılan ekolojik köprülerle de doğal yaşamın korunduğuna işaret etti.

Demirören Haber Ajansı / Politika