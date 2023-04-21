Bakan Karaismailoğlu, Çaykara'da yaptığı ziyarette konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Maalesef içler acısı bir halde rakibimiz var. Karşımızda memleketi yönetmeyi değil de memleketi karıştırmaya talip olmuş bir ittifak var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Maalesef içler acısı bir halde rakibimiz var. Karşımızda memleketi yönetmeyi değil de memleketi karıştırmaya talip olmuş bir ittifak var." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Çaykara İlçe Başkanlığında partililerle bayramlaştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dünyanın en büyük afetiyle karşı karşıya kalındığını hatırlatan Karaismailoğlu, depremin Yunanistan büyüklüğündeki bir alanı etkilediğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"50 binin üzerinde kaybımız var. O yoğunlukta, o acılı günlerde enkazın altından kurtardığımız on binlerce vatandaşımız var, onlar pek gündem olmadı. Bu kadar büyük bir afette dakikalar sonra deprem bölgesinde olan bir devlet var. Devlet, millet el ele vererek büyük bir afetin üzerinden kalktık, kalkmaya devam ediyoruz."

Deprem bölgesindeki vatandaşlara geçici barınma alanları gibi çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra 81 şehirdeki hizmetlerin de sürdürüldüğüne işaret eden Karaismailoğlu, "Yapılan projeler sayesinde şehirlerimiz gelişiyor, üretim ve istihdam artıyor. Artık ülkesi için planlar yapan, ülkenin gelişimi ve vatandaşın daha rahat yaşaması için çalışan hükümetimiz var. Bunu sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesidir. Bugüne kadar Çaykara ve Trabzon'un vermiş olduğu muhteşem desteğin artarak devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilerlemesine engel olmak isteyenlerin bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Maalesef içler acısı bir halde rakibimiz var. Karşımızda memleketi yönetmeyi değil de memleketi karıştırmaya talip olmuş bir ittifak var. Bütün Türkiye düşmanlarının desteklediği bir ittifak var karşımızda. Ülkede şu anda güven ve huzur var. Bu sayede biz köyümüzdeki asfaltı, betonu, doğal gazı, ülkemizin etrafındaki yatırımları konuşuyoruz. Ülkede huzur olmasa bunların hiçbirini konuşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra ilçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'e giden Karaismailoğlu, buradaki esnafın da bayramını kutladı.

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023