Bakan Karaismailoğlu: 'Artık Türkiye bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil, 82 milyonun Türkiye'sidir'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Artık Türkiye bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil, 82 milyonun Türkiye'sidir. Dün nasıl içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projeleri hayata geçirdiysek, yarın da bu projeleri milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de yapılan yatırımlara her zaman karşı çıkanlar olduğunu ancak her şeye rağmen AK Parti hükümeti olarak millette hizmet etmek için durmadan çalıştıklarını ve büyük projelere imza attıklarını söyledi. Yaptıkları projelerle ülke ekonomisine katkılarının her geçen gün arttığını söyleyen Karaismailoğlu, 2053 yılında projelerinin ülke ekonomisine 1 trilyon dolardan fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Bakanlık olarak karayolları yatırımlarına oldukça önem verdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz, üç kıta ve iki büyük deniz havzasının ortasındaki stratejik konumu ile 4 saatlik uçuşla 67 ülke ve 1,6 milyar insanın yer aldığı 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin döndüğü bir coğrafyada yer alıyor. Bu da demektir ki; yaptıklarımız kadar bundan sonra yapacak işlerimiz de çok, gayretlerimiz güçlü, hedeflerimiz büyük. Hizmet yolculuğumuzda, 20 yılda yaptıklarımızda ve bundan sonraki 30 yıl için planladıklarımızda siz değerli karayolcuların emeği ve alın teri, azmi ve çalışkanlığı var. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptığımız, 1 trilyon 337 milyar 240 milyon lirayı aşan harcama miktarında büyük payı; yüzde 61 oran ve 812 milyar liralık miktar ile Karayollarına ait" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın yollarda harcadığı süreyi yıllık 7 milyar saat azalttık"

AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Türkiye'nin çağ atladığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "20 yıl önce 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 28 bin 647 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yol ağımız 2053'e kadar 38 bin kilometreyi aşacak. 20 yıl önce bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı bugün, 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. 2053'te, 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz. 20 yıl önce 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu bugün, tam 21 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. 2023'te; tünel uzunluğunu 771 kilometreye çıkaracağız. 20 yıl önce 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu bugün 727 kilometreye çıkardık. 2023'te; 771 kilometreye çıkaracağız. Karayolu ağımız içindeki oranı yüzde 42 olan bölünmüş yollarımız, trafiğin yüzde 83'ünü taşıyor. Yaptığımız, konforlu yollar sayesinde, vatandaşlarımızın yollarda harcadığı süreyi yıllık 7 milyar saat azalttık. Bu sayede akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağladık" dedi.

"Artık Türkiye bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil, 82 milyonun Türkiye'sidir"

Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam eden büyük projelere her zaman inanmayanların olduğunu ancak her şeye rağmen çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Eser siyasetine, millete hizmet etmeye devam ediyor, polemik yerine işimizle konuşuyoruz. Bize yapamazlar, açamazlar dediler. Bitirip milletimizin hizmetine açtık. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Malkara Çanakkale otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu gibi projelerimizi Yap-İşlet-Devret yöntemiyle bitirdik. Son dönemde milli bütçemizle; Ovit Tüneli, Kömürhan Köprüsü, Hasankeyf Köprüsü, Botan Çayı-Beğendik Köprüsü, Zarova Köprüsü, Zonguldak-Kilimli Yolu başta olmak üzere sayısız eseri hayata geçirdik, inşa ve ihya etmeye de devam ediyoruz. Dünyanın 3. en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli çalışmalarında sona geliyoruz. Ege Bölgesi ile Akdeniz bağlantısını sağlayacak olan büyük projelerimizden Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Biz, başkaları gibi sadece kendi geleceğimizi önemsemiyoruz. Ne dediklerini bilmeyen, bir sözü diğerini tutmayan, kendi siyasi ikballeri için Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin niyetlerinin de farkındayız. Milletimiz bugüne dek bu boş sözlere kanmadı. Bundan sonra da arzu ettikleri kargaşaya izin vermeyecektir. Projeler; hizmetler ortada ve o hizmetleri yapan kadrolar burada. Bizim milletimiz ve devletimiz hep yan yana; hep omuz omuzadır. Kimsenin gücü birlikteliğimizi bozmaya yetmez. AK Parti olarak 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam oluşturması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, eser siyaseti yapıyoruz. Türkiye yerinde saysın diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracağız. Türkiye 50 sene önceki gibi yönetilsin isteyenlerin umutlarını boşa çıkaracağız. Artık Türkiye bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil, 82 milyonun Türkiye'sidir. Dün nasıl içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projeleri hayata geçirdiysek, yarın da bu projeleri milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Onlar karşı çıkmaya devam etsin. Biz milletimize daha nice eserler kazandıracağız" diye konuştu.

Rize-Artvin havalimanı Mayıs'ta açılıyor

Demiryolları ve havayollarında taşımacılığa dair büyük planların ve hedeflerin belirlendiğini açıklayan Karaismailoğlu, "Milletimizin yarım asırlık hayali Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. 2053 yılına kadar; Demiryolu ağımızı, 13 bin 22 kilometreden, 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine Yurt Dışı Yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında ise yine 2053 Vizyonumuz için hedeflediğimiz, trenin payının 6 katın üzerinde artmasıdır. 2023 yılında demiryolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olmasını öngörüyoruz. Bu rakamın sırasıyla 2035 yılında 145 milyonun, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz. Asya ile Avrupa kıtasını 4 dakikada geçebildiğimiz Marmaray'da bir günde 600 binden fazla yolcu geçme rekorunu yeniledik. Hedefimiz bir günde 1 milyon yolcu sayısına ulaşmak. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yaptık. Havalimanı sayımızı 26'dan, 57'ye yükselttik. 2053'de 61'e çıkacak. Kısa bir süre önce, Tokat Havalimanı'nı hizmete açtık. Yapımı tamamlanıp, test uçuşlarına başladığımız Rize-Artvin Havalimanı'nı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki ay hizmete açacağız. 2022'nin ilk üç ayında, uçakla seyahat edenlerin sayısı 30 milyon kişiye yaklaştı. İstanbul Havalimanı 2021 yılında, uluslararası yolcu trafiği alanında 26 milyon 500 bin yolcusu ile Avrupa'nın tüm havalimanlarını geride bırakarak dünya ikincisi oldu" şeklinde konuştu.

"2053 yılına kadar milli gelire katkımız 1 trilyon doları bularak, yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak"

Ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya devam edeceklerini belirten Karaismailoğlu, "Beşer yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız. 2053 yılına kadar milli gelire katkımız 1 trilyon doları bularak, yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak. Üretime katkımız ise yaklaşık 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katını kazandıracak. İstihdama katkımız ise 2053 yılında 28 milyon kişiyi bulacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

