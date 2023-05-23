Bakan Karaismailoğlu: '28 Mayıs'ta o kirli maskeleri yırtıp atacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacaklarını belirterek, "Vizyonsuz aday ve kirli ittifaklar, teröristlerle iş birliği yapmasının dersini 14 Mayıs'ta aldığı için şimdi başka maskelerle milletimizin önüne çıkmaya çalışıyorlar. 28 Mayıs'ta o kirli maskeleri de yırtıp atacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akçaabat'ta vatandaşlara hitap etti, çok önemli günlerin arifesinde olduklarını söyledi. Bu seçimin sadece Türkiye'nin seçimi olmadığını, bütün dünyanın bu seçimi takip ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Türk Cumhuriyetleri, mazlumlar, müslüman bütün devletler Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istiyor. Onun karşısında Türkiye düşmanları, Türkiye'den nefret edenlerin hepsi kirli ve vizyonsuz ittifakı destekliyor. Mazlumlar kazanacak, Müslümanlar kazanacak, Türk Cumhuriyetleri kazanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında imza atmadıkları yer kalmadığını ifade eden Karaismailoğlu, en son mührü de Zigana dağlarına vurduklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Vatanına hizmet etmek, milletine hizmet etmek nedir görün. Öyle söz vermekle, duvarlara yazmakla, pankart asmakla olmaz. Eserlerinizle, sözlerinizle, icraatlarınızla yerine getirirsiniz" dedi.

Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatanımızın, milletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği olan bu seçimler için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız daha çok işimiz var. O yüzden bu eksik kalan arkadaşlarımızın da gönüllerini gireceğiz. Bu karşımızdaki vizyonsuz aday ve o kirli ittifaklar teröristlerle iş birliği yapmasının dersini 14 Mayıs'ta aldığı için şimdi başka maskelerle milletimizin önüne çıkmaya çalışıyorlar. Daha dün Selahattin Demirtaş teröristine özgürlük isteyenler, bugün başka maskeler takmaya çalışıyorlar. Ama bunu yemezler. İş işten geçti. 28 Mayıs'ta o kirli maskeleri de yırtıp atacak olan sizlersiniz. Bizim hedeflerimiz büyük. Bakın biz proje anlatıyoruz, ülkemizin geleceğinden bahsediyoruz. Lider ülke, lider Türkiye diyoruz. Liderimiz Cumhurbaşkanı diyoruz" şeklinde konuştu.

Bolu Dağı Tüneli ile Zigana Tüneli'nin karşılaştıran Bakan Karaismailoğlu, 17 yılda 3 kilometrelik tüneli bitiremeyen Türkiye'den, bunun 5 katı tüneli 5 yılda bitiren bir Türkiye'ye geldiklerinin altını çizdi. Bunun eski ve yeni Türkiye arasındaki farkı gösterdiğini belirten Karaismailoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Mitingin ardından vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Akçaabat İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluştu. - TRABZON

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023