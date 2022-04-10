Bakan Karaismailoğlu: '14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık'

Türkiye Motosiklet Platformu tarafından düzenlenen 'Katil Bariyer İstemiyoruz' sloganlı program, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve milli yarışçı Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. "14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık" diyen Bakan Karaismailoğlu, motosiklet sürücülerinin kullandığı bafftan taktı.

Ülke genelinde kask ve diğer tüm koruma teçhizatlarını kullanmalarına rağmen onlarca motosiklet sürücüsü kazalarda bariyerlere çarparak hayatını kaybederken, bu duruma dikkat çeken Türkiye Motosiklet Platformu tarafından Kadıköy İskele Meydanı'nda 'Katil Bariyer İstemiyoruz' sloganlı program düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, motosiklet yarışçısı Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Bakan Karaismailoğlu bir konuşma yaptı.

"İki teker ile seyahat eden cesaretli arkadaşlarımızı tebrik etmemiz gerekiyor"

Bakan Karaismailoğlu, "Motosiklet kazalarının olmamasını temenni ediyoruz. Tabii kazaların olmaması için de çalışmamız gerekiyor. O yüzden bu kazalar bize ders olsun. Bu birinci sağlayacak olan her türlü etkinliğe platforma katılım sağlayacağız. Trafikte teker sayısının fazla olması hiç bir araca öncelik sağlamaz. O yüzden trafikte iki teker ile seyahat eden cesaretli arkadaşlarımızı tebrik etmemiz gerekiyor. Öte yandan araçlar ile seyahat eden sürücülerin kör noktadaki aynaların sayısını arttırmaları gerekiyor. Bizlerde Ulaştırma Bakanlığı olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda motorcu dostu bariyerlerinin yapımını tamamlayana kadar çalışmalarımız sürecek. Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımı gerçekleştirdik. Bu yılda 40 bin metreye kadar planlamıştık ama durumlar gösteriyor ki bunu çok daha fazla arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bu konuyla gerçekten ilgileniyor"

Motosiklet sürücüleri için demir bariyerlerin tehlike oluşturduğunu belirten Milletvekili Kenan Sofuoğlu ise, "Bugün ben buraya motosikletle geldim. Yol üzerindeki bariyerlere gözüm takıldı. Türkiye'de yapılan bariyerler özellikle otomobil sürücülerinin güvenliği için yapılıyor ama diğer yandan motosiklet sürücülerinin hayatını fazlasıyla tehlikeye atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bu konuyla ilgili gerçekten ilgileniyor. Bizim motorcular olarak en büyük derdimizin bu olduğu söylemek istiyoruz. Mevcut bariyerlere ek bir bariyer yaparak bu sıkıntıların önüne geçebiliriz" dedi.

Konuşması sonrası Bakan Karaismailoğlu motosiklet sürücülerinin kullandığı bafftan taktı. - İSTANBUL