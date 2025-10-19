Bakan Kacır, Yerli Hava-Hava Füzelerinin Başarısını Paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli hava-hava füzeleri Bozdoğan ve Gökdoğan'ın havada hedefleri tam isabetle vurduğu anların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Sage tarafından geliştirilen bu iki kritik savunma sistemini "Gök Vatanın sarsılmaz iki pençesi" olarak nitelendirerek, "İleri mühendisliğimizin, bitmeyen azmimizin ve tam bağımsızlık idealimizin gökyüzüne kazınmış iki imzası. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara" dedi.

Bozdoğan'ın itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti ve gelişmiş kızılötesi arayıcı başlığıyla hassas hedef takibi özelliklerine dikkat çeken Bakan Kacır, Gökdoğan'ın ise zorlayıcı koşullarda dahi tam isabet, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans sergilediğini belirtti. - ANKARA