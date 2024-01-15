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Bakan Kacır: Yeni Bir Aşamaya Adım Atıyor Olacağız

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk bilim insanlarının uzay bilimi alanında yürüttükleri çalışmalarda yeni bir aşamaya adım atacaklarını söyledi. Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyin Türk gençleri ve çocukları için ilham kaynağı olacağını belirten Kacır, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerin hayata geçirilmeye devam edileceğini ifade etti.

BAKAN KACIR: YENİ BİR AŞAMAYA ADIM ATIYOR OLACAĞIZ

Sanayi ve Tekoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma töreni öncesi açıklama yaptı. Kacır, uzay görevi için mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi. Kacır, Alper Gezeravcı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyalatindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğa çıkacağını hatırlatarak, "Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere biz de Alper Gezeravcı'nın ailesiyle birlikte orada olacağız. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi gerçekleştirecek, böylelikle Türk bilim insanlarının uzay bilimi alanında yürüttükleri çalışmalarda yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız. Alper Gezeravcı aynı zamanda Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye, aziz milletimizin ufkunu gökyüzünün ötesine taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mehmet Fatih Kacır Alper Gezeravcı Uzay Teknoloji Politika Güncel Haberler

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