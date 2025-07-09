Bakan Kacır: 'Yapay Zeka Algoritmalarının Belirsizliği Sorunları Artırıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Yapay zekanın beslendiği veri setleri ve çalışma prensibini oluşturan algoritmalar belirsiz oldukça, insanlık bu tip sorunları çok daha fazla görecek. Bu, sadece Türkiye ile ilgili bir mesele de değil, bütün dünyada konuşulan, tartışılan bir mesele. Ümit ediyorum ki küresel düzeyde bir uzlaşma sağlanır." dedi.

Kacır, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili bir yaptırımın olup olmayacağı sorusu üzerine Kacır, yapay zekanın regülasyona tabi tutulmasının gerekliliğini her zaman vurguladıklarını belirtti.

Bakan Kacır, "Yapay zekanın beslendiği veri setleri ve çalışma prensibini oluşturan algoritmalar belirsiz oldukça, insanlık bu tip sorunları çok daha fazla görecek. Bu, sadece Türkiye ile ilgili bir mesele de değil, bütün dünyada konuşulan, tartışılan bir mesele. Ümit ediyorum ki küresel düzeyde bir uzlaşma sağlanır." diye konuştu.

Küresel piyasalarda yapay zeka geliştirme süreçlerinde, topluma karşı sorumluluk taşıyan devlet kurumlarından, üniversitelerden, araştırma enstitülerinden daha çok, kar maksimizasyonu odaklı çalışan şirketlerin öncü hale geldiğini kaydeden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da onların kuralsız bir alanda daha fazla kazanç elde etme motivasyonuyla hareket etmesini beraberinde getirdi. İnsanlık, bunun çok farklı menfi sonuçlarını yaşıyor. Eğer insanlık küresel düzeyde ortak bir tedbir geliştirmezse maalesef çok sayıda olumlu netice doğurabilecek bir teknoloji olan yapay zekanın, bu tür olumsuz sonuçlarına da şahit olmaya devam ederiz. Dolayısıyla Türkiye olarak her daim insanlığın bu konuda bir ortak çerçeve geliştirmesi, yapay zekanın geliştirilme süreçlerinin etik, ahlaki bir zemin üzerinde devam ettirilmesine yönelik küresel bir yaklaşımın ortaya çıkması için hem tavrımızı ortaya koyuyor hem de çaba gösteriyoruz."